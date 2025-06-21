Возраст 18+
Игры
Про событие
Весёлая зажигательная игра для тех, кто хочет проявить ум, находчивость, сообразительность и даже актёрские навыки. На встрече ты сможешь проверить, правда ли, что мужчины и женщины такие разные? Думают о разном, интересуются разным, реагируют по-разному и никогда не поймут друг друга? Игра проходит в кафе небольшой компанией (до 12 человек). Как всё происходит: – сначала знакомство, чтобы узнать людей, с которыми ты проведёшь ближайшие 2,5 часа; – разминка, чтобы слегка разогреться перед битвой; – деление на команды по гендерному признаку (или как захочется); – три разнообразных состязательных тура, чтобы выяснить, кто же самый умный, самый артистичный и самый понятливый; – награждение победителей и возможность поделиться эмоциями. Ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, автор коммуникативных и психологических игр. Купить билет: https://t.me/Socialize_reg_bot Адрес – после регистрации.
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