ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Битва полов

Адрес – после регистрации (метро Комсомольская/Красные Ворота)

Начало:

Завершение:

1800₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Весёлая зажигательная игра для тех, кто хочет проявить ум, находчивость, сообразительность и даже актёрские навыки. На встрече ты сможешь проверить, правда ли, что мужчины и женщины такие разные? Думают о разном, интересуются разным, реагируют по-разному и никогда не поймут друг друга? Игра проходит в кафе небольшой компанией (до 12 человек). Как всё происходит: – сначала знакомство, чтобы узнать людей, с которыми ты проведёшь ближайшие 2,5 часа; – разминка, чтобы слегка разогреться перед битвой; – деление на команды по гендерному признаку (или как захочется); – три разнообразных состязательных тура, чтобы выяснить, кто же самый умный, самый артистичный и самый понятливый; – награждение победителей и возможность поделиться эмоциями. Ведущая: Михеева Яна, психолог, игропрактик, автор коммуникативных и психологических игр. Купить билет: https://t.me/Socialize_reg_bot Адрес – после регистрации.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста