Тотальный Death Metal в Смене 2.0! Bitter Loss (СПб) — Нечистивый сырой дэт-метал старой школы. Cenobite (СПб) — Дэт-метал из тёмного измерения. Единственное выступление в Москве, не реюнион и не возвращение на сцену. После этого — конец. Anotherside (Москва) — Обскурный дэт-метал из подвалов столицы.