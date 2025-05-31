ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Bitter Loss, Cenobite, Anotherside

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

Начало:

Завершение:

1300₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тотальный Death Metal в Смене 2.0! Bitter Loss (СПб) — Нечистивый сырой дэт-метал старой школы. Cenobite (СПб) — Дэт-метал из тёмного измерения. Единственное выступление в Москве, не реюнион и не возвращение на сцену. После этого — конец. Anotherside (Москва) — Обскурный дэт-метал из подвалов столицы.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста