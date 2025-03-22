Методика, объединяющая движение, музыку и групповой процесс. Биоданза развивает эмоциональную выразительность, восстанавливает внутренний баланс. Занятие включает последовательность специально подобранных упражнений. Они помогут тебе раскрыть природную спонтанность, чувственность и способность взаимодействовать с окружающим миром через тело. Ведущая: Симма Богарт, фасилитатор «Биоданзы», опыт практики — 11 лет, опыт ведения групп — 7 лет. Чтобы записаться на практику, жми на кнопку «купить билет», на сайте нужно найти «Биоданзу» в расписании.