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БингоПати (караоке + лото)

Red Lion Pub
Садовая-Самотёчная улица, 13с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры
Еда

Про событие

Это музыка, драйв и шанс выиграть, пока ты танцуешь и поёшь. БингоПати — музыкальное бинго с караоке. Это не просто игра, а настоящая вечеринка, где каждый становится звездой. Вместо чисел в билетах — названия песен. Услышал трек — отметил на своём бинго-листе. А у команды есть ещё общий бланк, который приближает тебя к победе. Формат: — 3 зажигательных раунда по 45 песен — На экране всегда появляются слова песен, так что подпевать сможет каждый — Зарегистрироваться можно как командой, так и в одиночку (тебя добавят в весёлую компанию) Главное правило: все поют и танцуют!

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