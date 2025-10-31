Это музыка, драйв и шанс выиграть, пока ты танцуешь и поёшь. БингоПати — музыкальное бинго с караоке. Это не просто игра, а настоящая вечеринка, где каждый становится звездой. Вместо чисел в билетах — названия песен. Услышал трек — отметил на своём бинго-листе. А у команды есть ещё общий бланк, который приближает тебя к победе. Формат: — 3 зажигательных раунда по 45 песен — На экране всегда появляются слова песен, так что подпевать сможет каждый — Зарегистрироваться можно как командой, так и в одиночку (тебя добавят в весёлую компанию) Главное правило: все поют и танцуют!