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Без царя в голове

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 500₽ до 800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Концерт оголтелых столичных панков. Большая сольная программа. Лучшие песни. Незабываемый вечер, полный ярких впечатлений. Слэм, мош, угар, море драйва и эмоций. БЦВГ — это откровенная, бескомпромиссная и безбашенная музыка в стиле панк-метал и хардкор, сделанная на совесть, сделанная для себя, сделанная для людей. Музыка для настоящих парней и девчонок, которым нравится двигать телами, мотать головами и шевелить мозгами. Тексты их песен порой остроумны и смешны, порой абсурдны, экстравагантны и вызывающи, а порой глубокомысленны и заставляют всерьёз задуматься о важных и глобальных вещах. Они всегда свежи и актуальны. Бьют точно в цель, цепляют ментально. Звучат злободневно, принципиально и честно. Всё по делу и всё к месту. Без соплей. Без пафоса. Без комплексов. Без Царя В Голове!

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