Каждый день нам продают «секреты долголетия»: лекарства для здоровых людей, десятки добавок, капельницы, биохакинг, анализы на всё подряд и очередной суперфуд из джунглей Амазонии. Но что из этого действительно помогает жить дольше, а что помогает жить дольше только продавцам этих услуг? На лекции разберут самые популярные мифы лондживити-индустрии, посмотрят, где заканчивается маркетинг, и начинается наука, и выяснят, какие вмешательства действительно имеют доказательства влияния на здоровье и продолжительность жизни. Кто рассказывает? Евгений Коровин. Врач, основатель крупнейшего отечественного ресурса по доказательной медицине «MediQ», популяризатор науки, основатель ООО «Б3-МЕД».