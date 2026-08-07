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Бессмертие по промокоду

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1400₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Каждый день нам продают «секреты долголетия»: лекарства для здоровых людей, десятки добавок, капельницы, биохакинг, анализы на всё подряд и очередной суперфуд из джунглей Амазонии. Но что из этого действительно помогает жить дольше, а что помогает жить дольше только продавцам этих услуг? На лекции разберут самые популярные мифы лондживити-индустрии, посмотрят, где заканчивается маркетинг, и начинается наука, и выяснят, какие вмешательства действительно имеют доказательства влияния на здоровье и продолжительность жизни. Кто рассказывает? Евгений Коровин. Врач, основатель крупнейшего отечественного ресурса по доказательной медицине «MediQ», популяризатор науки, основатель ООО «Б3-МЕД».

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