ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Бесплатный кинопоказ в Парке Горького

Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино

Про событие

В летнем кинотеатре в парке, пройдёт бесплатный показ фильма «Одержимость». Музыкальная психологическая драма американского режиссёра Дэмьена Шазелла. Премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Сандэнс» в 2014 году, где картина была также удостоена Гран-при жюри. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его всё дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Киноклуб x Summer Punch
Киноклуб x Summer Punch

Бесплатно

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

по подписке
Док станция. Сказка / Сила сигнала
Док станция. Сказка / Сила сигнала
по подписке
О-Фест (O-Fest)
О-Фест (O-Fest)
по подписке
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
Кинопанорама: декорации бульварной Москвы в советских фильмах
по подписке
Осень в доме Нирнзее
Осень в доме Нирнзее

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста