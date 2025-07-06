В летнем кинотеатре в парке, пройдёт бесплатный показ фильма «Одержимость». Музыкальная психологическая драма американского режиссёра Дэмьена Шазелла. Премьера фильма прошла в рамках конкурсной программы кинофестиваля «Сандэнс» в 2014 году, где картина была также удостоена Гран-при жюри. Эндрю мечтает стать великим. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижёр лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает подталкивать его всё дальше и дальше — за пределы человеческих возможностей. Кто выйдет победителем из этой схватки?