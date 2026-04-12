Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Это должно было стать идеальным преступлением. Задумав ограбить ювелирный магазин, криминальный босс Джо Кэбот собрал вместе шестерых опытных и совершенно незнакомых друг с другом преступников. Но с самого начала все пошло не так, и обычный грабеж превратился в кровавую бойню. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent