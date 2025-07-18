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Bermunda game gabber over

Бар «Угол», Новорязанская улица, 29с5

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Тебя ждёт не просто рейв, а ночь тотального звукового погрома. Это воплощение ярости 90-х, с пульсом 2025 года, где каждый бит — удар тока, каждая секунда — трип в прошлое. BERMUNDA — это адреналиновая смесь олдскул-габбера, хардкора и террор-хардкора, закалённая на улицах Москвы и Подмосковья. Здесь диджеи — это взрывные алхимики, превращающие каждый трек в удар по системе. Здесь нет компромиссов — только скорость, мрак, ритм и неумолимая тяга к настоящему рейву.

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