Тебя ждёт не просто рейв, а ночь тотального звукового погрома. Это воплощение ярости 90-х, с пульсом 2025 года, где каждый бит — удар тока, каждая секунда — трип в прошлое. BERMUNDA — это адреналиновая смесь олдскул-габбера, хардкора и террор-хардкора, закалённая на улицах Москвы и Подмосковья. Здесь диджеи — это взрывные алхимики, превращающие каждый трек в удар по системе. Здесь нет компромиссов — только скорость, мрак, ритм и неумолимая тяга к настоящему рейву.