В этот вечер тебя ждет разделение. Первый этаж — мир EXTRA. Здесь нет правил и границ: хаус и диско задают ритм свободе, эмоциям и импульсам. Второй этаж — мир INTRA, где порядок воплощается в чётких техно-структурах, заставляя разум и тело двигаться в идеальной синхронизации. Лайнап: DENIS MAXIMOV / Ppaauukk / Koves / Mukha / Gosha Polyanskiy / Eve Un / Ofthesun / Sabiakhhh / Byebyeleri / Eviol / jabjiks / Dashka Monashka / Sima Codex Фейсконтроль: — Свободный вход на мероприятие осуществляется через строгий отбор. — Пригласительное освобождает от формальностей проверки и ускоряет допуск в систему. Важно: Выход за пределы здания до окончания смены невозможен. Если тебе кажется, что это не так — пересмотри инструкцию. FC/DC 18+