7 сентября 1947 года состоялся 800-й юбилей города Москвы. В честь этого знаменательного события в восьми точках по всему городу было заложено 8 зданий, по одному на каждый век существования столицы. Этими зданиями были знаменитые «восемь сестер», они же «сталинские высотки», о каждой из которых слагают свои легенды и придумывают теории. На экскурсии участники пробегутся по всем сталинским высоткам и узнают куда же пропал восьмой небоскреб. Начав у исторического вестибюля станции метро «Университет», ты пробежишь по древнему Воробьевскому шоссе до гостиницы «Украина» и мимо жилой высотки на Кудринской площади, выбежишь на Садовое кольцо к зданию МИД. Дальше спустишься на Фрунзенскую набережную и мимо древнего Кремля пробежишь к высотке на Котельнической, а после вновь вернёшься на Садовое и мимо высотки на Красных воротах финишируешь в новом Депо у Трех Вокзалов. Беговой темп: 6.30 Дистанция: 20 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.