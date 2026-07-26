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Беговая экскурсия: «Высотки Москвы»

м. Университет, проспект Вернадского, вл6-Вс7

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 16+

Про событие

7 сентября 1947 года состоялся 800-й юбилей города Москвы. В честь этого знаменательного события в восьми точках по всему городу было заложено 8 зданий, по одному на каждый век существования столицы. Этими зданиями были знаменитые «восемь сестер», они же «сталинские высотки», о каждой из которых слагают свои легенды и придумывают теории. На экскурсии участники пробегутся по всем сталинским высоткам и узнают куда же пропал восьмой небоскреб. Начав у исторического вестибюля станции метро «Университет», ты пробежишь по древнему Воробьевскому шоссе до гостиницы «Украина» и мимо жилой высотки на Кудринской площади, выбежишь на Садовое кольцо к зданию МИД. Дальше спустишься на Фрунзенскую набережную и мимо древнего Кремля пробежишь к высотке на Котельнической, а после вновь вернёшься на Садовое и мимо высотки на Красных воротах финишируешь в новом Депо у Трех Вокзалов. Беговой темп: 6.30 Дистанция: 20 км Примечание: Если на экскурсию набирается менее 5 человек за 2 суток до начала события, то экскурсия отменяется.

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