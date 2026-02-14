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Беговая благотворительная экскурсия «Влюблённые в бег»

Azimut Сити Отель, Смоленская улица, 8

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42₽
Возраст 14+

Про событие

14 февраля фонд «Больше Чем Можешь» проведет благотворительную беговую экскурсию «Влюблённые в бег» в рамках акции Azimut Зажигает Сердца. С 1 по 15 февраля участники программы лояльности Azimut Bonus смогут пожертвовать накопленные баллы на благотворительность. Экскурсия начнётся и закончится у гостиницы Azimut Сити Отель Смоленская Москва. Её старт будет приурочен к самому яркому моменту акции, когда на фасаде гостиницы засияет сердце, составленное из включённых окон. Участников ждёт маршрут на 8 км по романтическим местам города. Основатель фонда и беговой гид Вадим Зеленский расскажет об историях любви таких известных людей как А. Пушкин и Н. Гончарова, Мария Миронова и Александр Менакер, Святослав Рихтер и Нина Дорлиак, и др. Экскурсия пройдёт в комфортном темпе (6:30 мин/км), подходящем как для опытных бегунов, так и для начинающих. Проект сочетает в себе нетворкинг, культурный аспект, заботу о здоровье и возможность принять участие в благотворительных инициативах. После окончания экскурсии участники при желании могут сделать пожертвование в фонд в комфортном для себя размере. Все вырученные средства будут направлены в поддержку подопечных фонда.

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