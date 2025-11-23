Фонд развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» продолжает рассказывать о районах столицы в формате благотворительных беговых экскурсий. Пробежка будет в микрорайоне Матвеевское. Новый маршрут на 7 км пройдет за пределами центра— по микрорайону Матвеевское. Участников ждёт пробежка вдоль долины реки Сетунь и через Матвеевский лес с рассказом об уникальном образце архитектуры: Круглом доме, разговорами о дачах Сталина, особенностях архитектуры мемориальной синагоги и мемориальной мечети на Поклонной горе, а также творчестве известной советской исполнительницы Анны Герман. Экскурсию проведёт основатель фонда и беговой гид Вадим Зеленский. Пробежка пройдёт в комфортном темпе (6:30 мин/км), подходящем как для опытных бегунов, так и для начинающих. Проект сочетает в себе нетворкинг, культурный аспект, заботу о здоровье и возможность принять участие в благотворительных инициативах. После окончания экскурсии участники при желании могут сделать пожертвование в фонд в комфортном для себя размере. Все вырученные средства будут направлены на нужды подопечных фонда.