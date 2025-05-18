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Беги и слушай! х Gremm

Сити-курорт Gremm, Варшавское шоссе, дом 150Б

Начало:

Завершение:

1₽
Возраст 12+

Про событие

Беговая благотворительная экскурсия. Сити-курорт Gremm и благотворительный фонд развития инклюзии в спорте «Больше Чем Можешь» проведут беговую экскурсию по районам Центральное и Южное Чертаново. Проект сочетает в себе нетворкинг, культурный аспект, заботу о здоровье и возможность принять участие в благотворительных инициативах. После окончания экскурсии участники при желании могут сделать пожертвование в фонд в комфортном для себя размере. Все вырученные средства будут направлены на нужды подопечных фонда. Маршрут длиной 7 км пройдет от сити-курорта Gremm по Варшавскому шоссе через Покровский парк, парк «Варшавские пруды», сквер «Родная Гавань» и Кировоградскую улицу. В ходе экскурсии основатель фонда и беговой гид Вадим Зеленский расскажет об истории села Покровское, Храма Покрова Пресвятой Богородицы на Городне, о появлении, формировании Покровских и Варшавских прудов. Экскурсия пройдет в комфортном темпе (6:30 мин/км), подходящем как для опытных, так и для начинающих бегунов. Финальной точкой также станет пространство Gremm, здесь можно будет переодеться и продолжить общение, расслабляя мышцы в теплом бассейне – сразу после экскурсии для ее участников будет действовать 50% скидка на посещение терм.

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