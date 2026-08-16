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Про событие
Парковая пробежка, пикник, диджей сет и танцы на финише на берегу Большого Строгинского затона на базе Силы Ветра, а затем парусная гонка. В регате могут участвовать все, даже если нет опыта. На каждой яхте будет инструктор. Дистанции и темп на пробежке в парке Серебряный бор: от 5км до 10км в комфортом темпе, будет несколько групп. Еда и напитки включены в слот на пробежку. Предварительно: сбор в 9:30, старт пробежки в 10:00, старт регаты в 14:00, затем продолжение тусовки до заката. А ещё рядом есть пляж, поэтому можешь взять с собой купальник. Кто не бежит и не участвует в регате, также может присоединиться к тусовке на берегу. На базе есть место, где переодеться, оставить вещи и принять душ. Регистрация для участия в пробежке и регате обязательна. Как попасть на пробежку: — Оплатить слот или подписку на месяц: Как попасть на регату: — Участие в регате 4700 руб. Регистрация на регату: https://booking.silavetra.com/sport/strogino/stro-race_new-160826_1400-1600?amp%3Bpeople=1&%3Bstep=1&partPay=100&people=1&step=1
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