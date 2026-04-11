Кинобар — это закрытое пространство на крыше. Из Кинобара всегда можно выйти на основную площадку — на крышу под открытым небом. О фильме: Викторианский Лондон. Сумасшедший хирург Годвин вылавливает из Темзы тело молодой беременной женщины, прыгнувшей с моста, пересаживает ей мозг её собственного нерожденного младенца и реанимирует. Белла поначалу передвигается как сломанная кукла и имеет весьма ограниченный словарный запас, но быстро учится. Чтобы наблюдать за ней, Годвин призывает на помощь студента-медика Макса, который заодно выглядит хорошей партией для девушки, но на Беллу кладет глаз плейбой-юрист Данкан Веддерберн и увлекает её в путешествие, где она познает мир и себя. В стоимость билета входит один маленький попкорн. — Приходи за 5 минут до начала — Не забывай паспорт — На каблуках нельзя — Для оформления пробкового сбора напиши сюда: t.me/roof_180_rent