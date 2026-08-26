Гастрономически-шахматный вечер. Встреча в ресторане OMA, участники будут знакомиться друг с другом и с колоритом баскской кухни. В 20:00 утолишь интеллектуальный голод за тактиками и стратегиями в шахматной битве. Настраивайся на то, что этот вечер принесет хорошее настроение и приятное послевкусие от еды и игры. Победители турнира станут обладателями следующих призов: 1 место — сертификат в легендарный первый в Москве стейк-хаус El Gaucho на 15.000 2 место — сертификат в ОМА на 10.000 3 место — сертификат в Bocconcino на 5.000 5 туров / 5+3