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Bachata Sensual для двоих

Уточняй у организатора, в пределах МКАД

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от 6000₽ до 10500₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Время вместе — это лучшее, что ты можешь подарить своему партнёру. Романтичные треки Bachata Sensual, уютная атмосфера танцевального зала, деликатный подход преподавателя, позволят вашей паре погрузиться в мир чувственного латиноамериканского парного танца с неповторимой энергетикой. Ты можешь выбрать продолжительность занятия, удобный слот по времени и решить какой преподаватель с вами будет заниматься (парень или девушка). Задать вопросы и записаться на занятие можно по телефону или в Telegram. Стоимость часа занятия: 6 000 Стоимость 2х часов: 10 500

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