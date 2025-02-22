Время вместе — это лучшее, что ты можешь подарить своему партнёру. Романтичные треки Bachata Sensual, уютная атмосфера танцевального зала, деликатный подход преподавателя, позволят вашей паре погрузиться в мир чувственного латиноамериканского парного танца с неповторимой энергетикой. Ты можешь выбрать продолжительность занятия, удобный слот по времени и решить какой преподаватель с вами будет заниматься (парень или девушка). Задать вопросы и записаться на занятие можно по телефону или в Telegram. Стоимость часа занятия: 6 000 Стоимость 2х часов: 10 500