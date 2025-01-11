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Авторская психологическая игра «Маска Медузы»

Coffeeshop Company, улица Маши Порываевой, 34

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Игры
Необычное

Про событие

«Маска Медузы» — игра про то, что все мы носим маски. Когда-то эти маски нам помогали, возможно защищали, но со временем, если их не трансформировать, они могут стать уже не маской, а частью нашей личности. И тогда уже не мы выбираем маску, а она захватывает нас. Игра помогает посмотреть на свою «маску» со стороны, оценить ее сильные и слабые стороны, и найти себя настоящую. В игре ты сможешь забрать лучшее и нужное, выбросить ненужное, создать новый, настоящий образ себя. Что будешь делать на игре: - выявлять свой доминирующий архетип (узнаешь, какая ты греческая богиня) ; - узнаешь сильные и слабые стороны своего архетипа; - узнаешь, как задействовать его ресурсы для достижения своих целей; - научишься брать ресурсы из других архетипов. Встреча пройдет в Coffeeshop Company, рядом с м. Красные Ворота /Комсомольская.

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