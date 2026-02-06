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Для тех, кто остался переживать зиму в городе, готовится антидот от холода. В составе программы по терморегуляции: чайная церемония, маркет, лайв-выступления и диджей-сеты от столичных артистов. Ilya Dubrovin Ogannes Farid Odilbekov ZAKAT Michael Dop
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