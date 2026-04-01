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Авангард как новое мышление в искусстве

Своё поле, Берсеневская набережная, 6с3

Начало:

Завершение:

от 3200₽ до 4500₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Лекция историка архитектуры Регины Поливан и концерт Джазхаус Трио (Jazz House Trio). Авангард — особая эпоха, навсегда перевернувшая представления о пространстве, форме, цвете, художественном языке и самом образе человека-творца. Возникнув в живописи, он быстро распространился и на другие виды искусства, отразив тектонический сдвиг эпох. Малевич, Кандинский, Татлин, Мельников и другие сумели преодолеть сложную реальность и открыть новые творческие горизонты. Для авангардистов было важно не отражать действительность, а моделировать мир будущего. Среди их ключевых приемов — беспредметность, отказ от подражания, работа с чистыми линиями и простыми объемами. Ты узнаешь: — что повлияло на возникновение авангарда; — кто первым начал переносить идеи авангарда с плоскости холста на объемные композиции; — какое значение в новом искусстве имел цвет; — как авангард проявился в архитектуре. А для полного погружения лекцию будет сопровождать музыка эпохи авангарда в исполнении талантливых музыкантов Джазхаус Трио (Jazz House Trio) — джазовые композиции начала XX века, объединяющие классическое европейское и американское звучание с африканскими фолк-мотивами. В стоимость билета включено угощение. Сбор гостей к 19:00, начало лекции в 19:30.

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