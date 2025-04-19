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Auto Tuning Show

КВЦ «Патриот», Павильон А

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Завершение:

от 1600₽ до 1700₽
Возраст 0+
Стендап
Выставки
Фестивали
Еда

Про событие

На выставке ты погрузишься в неисчерпаемый мир тюнинга и научишься комплектовать автомобили, исходя из своей индивидуальности и характера. В программе: – 200+ оригинальных тюнинг-проектов; – Дрифт-шоу, дрифт-такси и мощные тачки; – Конкурсы; – Public talk с экспертами тюнинга; – Танцевальное шоу Hit Bit Battle; – Фудкорт. Когда лучше прийти? 19 апреля – спокойная атмосфера, фотосеты, обсуждение трендов тюнинга. 20 апреля – максимум движа: шоу, награждение Топ-10, Hit Bit Battle.

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