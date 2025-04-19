На выставке ты погрузишься в неисчерпаемый мир тюнинга и научишься комплектовать автомобили, исходя из своей индивидуальности и характера. В программе: – 200+ оригинальных тюнинг-проектов; – Дрифт-шоу, дрифт-такси и мощные тачки; – Конкурсы; – Public talk с экспертами тюнинга; – Танцевальное шоу Hit Bit Battle; – Фудкорт. Когда лучше прийти? 19 апреля – спокойная атмосфера, фотосеты, обсуждение трендов тюнинга. 20 апреля – максимум движа: шоу, награждение Топ-10, Hit Bit Battle.