На дегустации ты сможешь погрузиться в мир, наполненный ароматами, вкусами и звездной магией. На интерактивной лекции узнаешь, как связаны виноделие и астрология, и исследуешь вина, которые соответствуют конкретным знакам зодиака. Тебе будут представлены познавательные факты, вина, подходящие под твой гороскоп, идеи для гастрономических сочетаний и индивидуальные астрологические предсказания. За 1,5—2 часа ты попробуешь 5-6 позиций вина или крепкого алкоголя в сопровождении легких закусок — гриссини, оливки, сыр — а кавист расскажет интересные истории по выбранной теме. После дегустации ты сможешь приобрести любой алкоголь со скидкой -20% — она действует только в этот день.