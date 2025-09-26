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Artem Shilovets, Nkeeei& Uniqe

Vk Gipsy, Болотная набережная, 3с4

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Авторы хита «Гламур» Nkeeei, Uniqe и Артём Шиловец. Специальное выступление молодых и горячих звезд хип-хопа из Беларуси. Клуб в праве отказать вам во входе, в случае несоблюдения основных правил посещения: возрастных ограничений, состояния алкогольного или наркотического опьянения. На входе для мужчин фейсконтроль по своему усмотрению может сказать депозит на бар: 2000, при билете +1000 начислится бонусом !Важно! Бесплатные билеты для пользователей «Кавёр». Регистрация в тг по кодовому слову «КавёрГлэм»

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