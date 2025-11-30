Лекция о том, как Российская империя пыталась законодательно регулировать одну из самых острых социальных сфер. Разговор о прошлом, который позволяет лучше понять сложность социальных отношений и эволюцию общественной мысли в России. Представь себе бурлящую жизнь российских городов XIX века: балы, университеты, строительство железных дорог. Но у каждой медали есть обратная сторона. Эта лекция — взгляд на ту часть социальной жизни, которую пыталось контролировать государство. Обсудишь: — Почему возникла система «жёлтых билетов» и как она функционировала в рамках закона — Каков был портрет женщины, оказавшейся в сфере государственной регламентации, и какие социальные обстоятельства к этому вели — Как врачи, полиция и благотворительные общества пытались решать проблемы, связанные с общественным здоровьем и нравственностью — Менялось ли отношение к этому явлению на протяжении столетия и как на него влияли реформы. Формат: Живая лекция с визуальным рядом (фотографии, картины, архивные кадры) и временем для вопросов и дискуссии. *Напитки, еда не входят в стоимость билета и заказываются отдельно по меню.