ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-вечер с лекцией от искусствоведа и мастер-классом по рисованию

Арт-кофейня «Ностальгия», 2-я Песчаная ул., 4

Начало:

Завершение:

3700₽
Возраст 12+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Приходи на арт-вечер с лекцией «Новый год и Рождество в живописи» от искусствоведа Алины и мастер-классом по живописи на холстах от художницы Насти. На лекции ты узнаешь: - когда в России начали отмечать этот праздник; - почему при Советском Союзе его запретили; - как выглядели ёлочные базары и главная ёлка Америки; - как Новый Год отмечают в разных странах: традиции и новогодние угощения; - историю о сделке Сальвадора Дали и открыток Hallmark; - также поговорим про символику Рождества и ты сможешь легко «читать» картины художников. После лекции ты с художницей нарисуешь картину с зимним пейзажем. Один билет 3700, парный - по 3500 каждый (также в стоимость включён депозит 500 руб на напитки и еду в кофейне). Запись в телеграм https://t.me/alinfri

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста