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Приходи на арт-вечер с лекцией «Новый год и Рождество в живописи» от искусствоведа Алины и мастер-классом по живописи на холстах от художницы Насти. На лекции ты узнаешь: - когда в России начали отмечать этот праздник; - почему при Советском Союзе его запретили; - как выглядели ёлочные базары и главная ёлка Америки; - как Новый Год отмечают в разных странах: традиции и новогодние угощения; - историю о сделке Сальвадора Дали и открыток Hallmark; - также поговорим про символику Рождества и ты сможешь легко «читать» картины художников. После лекции ты с художницей нарисуешь картину с зимним пейзажем. Один билет 3700, парный - по 3500 каждый (также в стоимость включён депозит 500 руб на напитки и еду в кофейне). Запись в телеграм https://t.me/alinfri
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