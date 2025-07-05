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Арт-ужин «Существует ли еврейское искусство?»

Тверская улица, 20/1с1

Начало:

Завершение:

от 3700₽ до 7000₽
Возраст 18+
Выставки
Еда

Про событие

Арт-ужин с искусствоведом и психологом, посвященный еврейскому искусству: от момента рождения и до наших дней. История еврейского народа насчитывает тысячелетия, а вот история искусства — всего пару веков. Всё дело во второй заповеди: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу…» Вышло так, что до последнего времени эта заповедь толковалась как однозначный запрет на художественное творчество. Но с середины 19 века еврейские художники вырвались на свободу. Пока ты будешь пробовать домашние еврейские блюда, тебе расскажут: — Является ли еврейское искусство уникальным или это подражание другим стилям? — Почему еврейское искусство ТАКОЕ? — Как судьба евреев повлияла на картины, которые писали художники? — Почему нельзя пользоваться телефоном в Шабат и другие запреты. Ведущие вечера: Алина Фрегер — искусствовед Марк Перельцвайг — психолог, автор подкаста «Две стороны одной меноры» Меню арт-ужина: — хумус и маца — традиционный форшмак — картофельные латкес — сладкий десерт — цимес — вино Стоимость билетов: 3700 рублей — за одного, 7000 рублей — за двоих.

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