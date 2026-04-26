История, которую можно почувствовать с закрытыми глазами. Москва, конец XIX века. Улицы наполнены ароматами лилий, роз, свежескошенной травы и персидской сирени. В салонах обсуждают новые духи с поэтичными названиями — «Снегурочка», «Свежее сено», а в аптеках продают ароматы от сглаза, хандры и для любви. На арт-ужине «Секреты парфюмеров» ты перенесёшься в эпоху, где аромат был символом статуса, магией и тайным оружием соблазна. Тебя ждёт изысканный ужин под благоухающие ноты ушедшей эпохи и живой рассказ, который раскроет: — Как духи покоряли императоров? — Что такое «бобровая струя» — и как она пахнет? — Как связаны «Красная Москва» и Chanel №5? — Почему московский воздух был самым соблазнительным? — Зачем носили ароматы-обереги от болезней и потусторонних сил! — Какие хитроумные уловки придумывали мастера Брокара, Ралле и Сиу, чтобы покорить сердца и кошельки? — Уникальная часть вечера — «Тайный флакон» Один редкий аромат, спрятанный за веками. Ты вдохнёшь его, попробуешь разгадать тайну и услышишь легенду, которую он хранит. Такого опыта не получить ни в музее, ни в бутике — только здесь и только однажды. А также: ты поддержишь в руках музейные флаконы, раскроешь старинные коробочки и вдохнёшь ароматы, в которых жила целая эпоха. Лектор: Мария Антоненко, победитель конкурса «Московские мастера» 2025 года, номинация «лучший экскурсовод», входит в список 200 лучших гидов Российской Федерации. Меню: — Аперитив — Закуска или суп на твой выбор — Горячее на твой выбор — Десерт на твой выбор — Напитки на твой выбор — Вино на твой выбор