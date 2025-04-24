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Арт-ужин «Sea view (era): как русалки, рыбаки, пираты и моряки изменили моду»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

4200₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Разбор визуального «морского» тренда 2025 года вместе с экспертом в области моды Екатериной Свириной. Море завораживает: затонувшие корабли, подводный мир, моряки в тельняшках, статные офицеры в синих кителях, пираты с попугаями на плече, русалки в чешуе, спортсмены в блейзерах. На лекции ты сможешь проследить историю вещей, связанных с морской тематикой, узнаешь, как они изменили современную моду и что сегодня является частью базового гардероба. Также ты погрузишься в особенности стиля, выяснишь, как он формировался и кто из современных дизайнеров вдохновляется морской тематикой. Тебя ждёт знакомство с элементами стиля морских офицеров и рядовых матросов разных стран, удобный и практичный стиль рыбаков, изысканный стиль яхтсменов, блеск и история стиля #mermaidcore (стиль русалок), который в этом году ворвался в тренды Pinterest под именем Sea Witchery. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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