Криминальные хроники Российской империи и мир таинственных преступлений — от кровавых заговоров при дворе до дерзких ограблений и серийных убийств. Ты узнаешь, как ранее работала правовая система, о самых громких уголовных делах, о дворцовых интригах, жестоких помещиках и о том, как преступники умудрялись ускользать от правосудия. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.