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Арт-ужин «Преступление и наказание. Криминальные хроники Российской империи»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Криминальные хроники Российской империи и мир таинственных преступлений — от кровавых заговоров при дворе до дерзких ограблений и серийных убийств. Ты узнаешь, как ранее работала правовая система, о самых громких уголовных делах, о дворцовых интригах, жестоких помещиках и о том, как преступники умудрялись ускользать от правосудия. Лекцию прочитает Екатерина Андреева, искусствовед, лектор, ведущая подкаста «Об истории и искусстве. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink.

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