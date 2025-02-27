Отследи путь белья от средневековых корсетов, эпатажных выходов музы Уорхолла и первого бутика Agent Provocateur в Сохо к Miu Miu и современным it girls вместе с Екатериной Свириной, fashion-редактором Cosmopolitan. Каким был первый аналог корсета и бюстгальтера? Почему не все дамы спешили отказаться от корсета? Носили ли трусы в средневековье? Кто основал бренд белья Agent Provocateur? Чем знаменита Ирэн Голицина? Кто такая Эди Седжвик и каков был её индивидуальный стиль? Стоимость: тариф Early bird — 3570 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 4200 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.