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Арт-ужин «Нижнее белье. Как моралисты, куртизанки и дизайнеры изменили моду»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

от 3570₽ до 4200₽
Возраст 18+
Необычное
Еда

Про событие

Отследи путь белья от средневековых корсетов, эпатажных выходов музы Уорхолла и первого бутика Agent Provocateur в Сохо к Miu Miu и современным it girls вместе с Екатериной Свириной, fashion-редактором Cosmopolitan. Каким был первый аналог корсета и бюстгальтера? Почему не все дамы спешили отказаться от корсета? Носили ли трусы в средневековье? Кто основал бренд белья Agent Provocateur? Чем знаменита Ирэн Голицина? Кто такая Эди Седжвик и каков был её индивидуальный стиль? Стоимость: тариф Early bird — 3570 рублей, тариф обычный (менее чем за 3 дня до мероприятия) — 4200 рублей. В стоимость входит фуршетный стол и welcome drink. Сбор гостей с 19:30, начало в 20:00.

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