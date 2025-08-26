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Арт-ужин «Карл Брюллов: актуальный классик или устаревший академист?»

Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1 (Вход с Малого Трехсвятительского, наверх по красной лестнице)

Начало:

Завершение:

3850₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Забудь школьную установку, что «Последний день Помпеи» — шедевр, и посмотри на картину свежим взглядом взрослых людей, чтобы составить актуальное мнение. Узнаешь, какой город Карл Брюллов считал домом и где его место силы. Позавидуешь богемной жизни мастера. Узнаешь, какие «неофициальные» названия получали от автора его картины и как был «испорчен» портрет Крылова. Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, Своё Поле, Культ Крыш, РУФ. Меню арт-ужина уточняется. В стоимость билета включён 1 welcome drink

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