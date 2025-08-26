Забудь школьную установку, что «Последний день Помпеи» — шедевр, и посмотри на картину свежим взглядом взрослых людей, чтобы составить актуальное мнение. Узнаешь, какой город Карл Брюллов считал домом и где его место силы. Позавидуешь богемной жизни мастера. Узнаешь, какие «неофициальные» названия получали от автора его картины и как был «испорчен» портрет Крылова. Лекцию прочитает аккредитованный частный гид Анжела Ахматова, лектор образовательно-просветительских проектов Novikov Space, Своё Поле, Культ Крыш, РУФ. Меню арт-ужина уточняется. В стоимость билета включён 1 welcome drink