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Арт-терапия: Ресурс через творчество

Уютный кабинет в центре, 5 мин от м. Маяковская, точный адрес уточняй у организатора

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Встреча, на которой участники через арт-практики соприкасаются со своими внутренними ресурсами и получают опыт бережного самопознания в сопровождении профессионального психолога. Данная практика помогает снизить тревожность, найти внутреннюю опору и наполниться энергией для раскрытия творческого потенциала и свободного самовыражения через поддержку группы. Владеть художественными навыками не нужно:) Все материалы предоставляются. Событие подходит как взрослым, так и подросткам. Автор и ведущая: Лариса Таранова, клинический психолог, сексолог, арт-терапевт. Имеет более 6 лет практической работы с клиентами и опыт проведения индивидуальной и групповой терапии. Особое внимание Лариса уделяет созданию безопасной атмосферы и мягкому сопровождению глубинных процессов Если тебе хочется лучше понимать свои чувства, прожить трудные эмоции и найти внутренние ресурсы — арт-терапия может стать именно тем методом, который поможет. Также, можно подобрать другое время по запросу.

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