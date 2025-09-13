Встреча, на которой участники через арт-практики соприкасаются со своими внутренними ресурсами и получают опыт бережного самопознания в сопровождении профессионального психолога. Данная практика помогает снизить тревожность, найти внутреннюю опору и наполниться энергией для раскрытия творческого потенциала и свободного самовыражения через поддержку группы. Владеть художественными навыками не нужно:) Все материалы предоставляются. Событие подходит как взрослым, так и подросткам. Автор и ведущая: Лариса Таранова, клинический психолог, сексолог, арт-терапевт. Имеет более 6 лет практической работы с клиентами и опыт проведения индивидуальной и групповой терапии. Особое внимание Лариса уделяет созданию безопасной атмосферы и мягкому сопровождению глубинных процессов Если тебе хочется лучше понимать свои чувства, прожить трудные эмоции и найти внутренние ресурсы — арт-терапия может стать именно тем методом, который поможет. Также, можно подобрать другое время по запросу.