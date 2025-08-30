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Арт-терапия «Чтобы лето не кончалось»

Арт-студия MARYARTY, улица Ивана Франко, 6

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

Четыре арт-терапевта собрались в одном пространстве, чтобы помочь безопасно пройти «сезонную перезагрузку» и при этом остаться в ресурсе. Мероприятие, где ты будешь провожать лето и встречать осень с распростёртыми объятьями. В конце лета так важно отпустить его с благодарностью, сохранив в сердце тепло, и впустить осень — с её уютом, вдохновением и новыми красками. Что тебя ждёт? — Познакомишься через технику имени — необычно, искренне и расслабленно! — Поэкспериментируешь с тушью: пробудишь свою творческую жилку — Выстроишь диалог с телом и снимешь внутренние зажимы: почувствуешь и запомнишь, где живёт устойчивость — Поиграешь с природными материалами и создашь ботаническую картину, которую унесёшь с собой — Погрузишься в арт-медитацию: получишь ответы на вопросы и наметишь дальнейшие шаги — Покушаешь вкусные угощения и выпьешь ароматный чай! Это будет душевный день с чаепитием, приятной музыкой и мягким переходом в новый сезон. Помни: осень — не прощание, а новый этап! Приходите творить в хорошей компании. P.S.: Все материалы предоставляются. Запись через ТГ по кнопке выше.

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