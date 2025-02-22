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Арт-терапевтический мастер-класс с психологом «Знакомство с внутренней женщиной»

Студия «СОтворчество», улица Бахрушина, 1с1, отдельный вход с Вишняковского переулка

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы

Про событие

Арт-терапия в переводе с латинского «Исцеление искусством». Это уникальный и тонкий инструмент, который очень мягко соединяет человека с бессознательным. Ты будешь знакомиться с женственностью через рисунок. У неё всегда есть для тебя: ценные дары, глубокие послания, важные потребности, смелые желания, осознания. Быть в контакте со своей внутренней женщиной — быть в контакте со своей сутью, со своей природой. Ты унесёшь с собой новые знания о себе и ощущение собственной уникальностью, наполнишься творческой энергией. Ведущая: Анна Кутищева, психолог.

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