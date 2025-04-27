Возраст 18+
Про событие
На встрече вместе с психологом с помощью МАК-карт глубинно погрузишься в актуальную проблему и поищешь ресурсы для её разрешения. На встрече ты сможешь: - сформулировать актуальную трудность; - через арт-терапию определить главную суть проблемы; - достать из бессознательного подсказки для разрешения проблемной ситуации. Мероприятие в доверительной атмосфере проведет Елизавета — социальный психолог, арт-терапевт и создатель проекта «Межличка». Подробнее о проекте здесь: https://t.me/mezhlichka
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