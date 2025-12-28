Галя любит делать карты желаний и хочет поделиться этим знанием с тобой. В прошлом году она делала её дома самостоятельно, подошла к этому процессу со всей душой, наблюдала за ней на протяжении всего года и какого было её удивление, когда обнаружила, что большинство картинок - воплотились в реальность. Ей так сильно захотелось объединиться и создать такие карты в уютном женском кругу в преддверии Нового 2026 года. Она проведёт для тебя медитацию-настройку, расскажет тонкости процесса создания карты, будешь пить чай со сладостями и общаться, творить карту желаний и в конце вытянешь метафорическую карту.