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Арт-чайная: открытая встреча-нетворкинг

м. Студенческая (3 мин пешком), улица Дунаевского, 8к2

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 16+

Про событие

На пластилиновой арт-терапии слепишь свои тревоги и страхи — отдашь пластилину всё напряжение, трансформируя его в спокойствие, радость, ресурс. Приправят встречу уникальным китайским чаем, состояниями свободы и наслаждения от чайного мастера и арт-терапевтической практикой. Это уютные посиделки, где у каждого есть пространство и возможность для представления себя и поиска новых полезных знакомств. Здесь собираются люди, которые встречаются не просто так, а нужны и интересны друг другу. С собой по желанию можно взять фрукты, сухофрукты, орешки. Для записи пиши Марии в мессенджеры, номер телефона указан в описании.

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