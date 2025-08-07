На пластилиновой арт-терапии слепишь свои тревоги и страхи — отдашь пластилину всё напряжение, трансформируя его в спокойствие, радость, ресурс. Приправят встречу уникальным китайским чаем, состояниями свободы и наслаждения от чайного мастера и арт-терапевтической практикой. Это уютные посиделки, где у каждого есть пространство и возможность для представления себя и поиска новых полезных знакомств. Здесь собираются люди, которые встречаются не просто так, а нужны и интересны друг другу. С собой по желанию можно взять фрукты, сухофрукты, орешки. Для записи пиши Марии в мессенджеры, номер телефона указан в описании.