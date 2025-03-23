Возраст 18+
Еда
Про событие
Приготовься к необычному вечеру в атмосфере Серебряного века, после которого будешь разбираться в пивных предпочтениях любимых поэтов и вспомнишь их лучшие произведения. За 2 часа узнаешь, как пристрастие к пиву повлияло на создание поэтических вечеров и квартирников. Тебе расскажут детали жизни великих поэтов без цензуры. Опытный сомелье поможет разобраться в основах дегустации и разных стилях крафта. В стоимость билета входят 6 образцов пива и небольшие закуски.
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