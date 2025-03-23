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Арт-бранч: пиво и поэты

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Приготовься к необычному вечеру в атмосфере Серебряного века, после которого будешь разбираться в пивных предпочтениях любимых поэтов и вспомнишь их лучшие произведения. За 2 часа узнаешь, как пристрастие к пиву повлияло на создание поэтических вечеров и квартирников. Тебе расскажут детали жизни великих поэтов без цензуры. Опытный сомелье поможет разобраться в основах дегустации и разных стилях крафта. В стоимость билета входят 6 образцов пива и небольшие закуски.

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