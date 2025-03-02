Два искусства: кино и вино. Почувствуешь себя героями любимых фильмов и попробуешь вина, засветившиеся в известных картинах. Вспомнишь любимые фильмы и сцены и обсудишь их вместе с кинокритиком. Узнаешь о роли вина в истории кинематографа. Попробуешь 5 вин + welcome drink. Опытные сомелье расскажут всё о правилах дегустации вина и ответят на все ваши вопросы. Никакого снобизма и скучных лекций, только много веселья и общения. В стоимость билета также входит блюдо на выбор из нашего бранч-меню.