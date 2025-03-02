ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Арт-бранч: кино и вино

Taste&Talk
улица Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Два искусства: кино и вино. Почувствуешь себя героями любимых фильмов и попробуешь вина, засветившиеся в известных картинах. Вспомнишь любимые фильмы и сцены и обсудишь их вместе с кинокритиком. Узнаешь о роли вина в истории кинематографа. Попробуешь 5 вин + welcome drink. Опытные сомелье расскажут всё о правилах дегустации вина и ответят на все ваши вопросы. Никакого снобизма и скучных лекций, только много веселья и общения. В стоимость билета также входит блюдо на выбор из нашего бранч-меню.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста