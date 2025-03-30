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Арт-бранч: что пили в гостиных XIX века?

Taste&Talk
ул. Бахрушина, 12с2

Начало:

Завершение:

4500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Дегустация вин в атмосфере XIX века. С чем у тебя ассоциируется XIX век? Балы, маскарады, Золотой Век литературы. И, конечно, изысканные приемы. Балы, красавицы, лакеи, юнкера…. Выяснишь, как проходили приемы и какие напитки подавали в гостиных XIX века. А еще для тебя подготовили вина, которые точно помогут полностью погрузиться в атмосферу того времени. Ивент с двойной пользой: лучше узнаешь историю и откроешь для себя новых винных любимчиков. В стоимость билета также входят небольшие закуски.

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