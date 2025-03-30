Дегустация вин в атмосфере XIX века. С чем у тебя ассоциируется XIX век? Балы, маскарады, Золотой Век литературы. И, конечно, изысканные приемы. Балы, красавицы, лакеи, юнкера…. Выяснишь, как проходили приемы и какие напитки подавали в гостиных XIX века. А еще для тебя подготовили вина, которые точно помогут полностью погрузиться в атмосферу того времени. Ивент с двойной пользой: лучше узнаешь историю и откроешь для себя новых винных любимчиков. В стоимость билета также входят небольшие закуски.