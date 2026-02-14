Возраст 16+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Если ты ещё не придумал подарок своей второй половинке на 14 февраля, этот вариант для вас — праздничный мастер-класс, где вы сможете провести время вместе и создать арома-саше-валентинки с понравившимися ароматами и собственным дизайном. Стоимость билетов: — На одного — 2100 рублей — На двоих — 3800 рублей В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки, а также каждого участника ждут подарки. Количество мест ограничено.
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