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Арома-саше валентинки

Nostalgia, 2-я Песчаная улица, 4

Начало:

Завершение:

от 2100₽ до 3800₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Если ты ещё не придумал подарок своей второй половинке на 14 февраля, этот вариант для вас — праздничный мастер-класс, где вы сможете провести время вместе и создать арома-саше-валентинки с понравившимися ароматами и собственным дизайном. Стоимость билетов: — На одного — 2100 рублей — На двоих — 3800 рублей В стоимость включён депозит в размере 700 рублей на еду и напитки, а также каждого участника ждут подарки. Количество мест ограничено.

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