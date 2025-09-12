Где шумит неон и звучит Токио — там ARIGATO. Одна ночь в ритме Японии: Acid house, house, Breakbeat,Minimal. LineUp: Politics of Dancing Zakat [LIVE] SHSH! Agraba Farid Odilbekov Тебя ждёт косплей и уличный стиль shibuya, визуалы, свет и сюрпризы до утра. Dress code: свободный, но приветствуется кимоно, хэру, оби и фантазию.