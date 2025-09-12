ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Avantgarde | Arigato

Оригинал, улица Земляной Вал, 9А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Еда

Про событие

Где шумит неон и звучит Токио — там ARIGATO. Одна ночь в ритме Японии: Acid house, house, Breakbeat,Minimal. LineUp: Politics of Dancing Zakat [LIVE] SHSH! Agraba Farid Odilbekov Тебя ждёт косплей и уличный стиль shibuya, визуалы, свет и сюрпризы до утра. Dress code: свободный, но приветствуется кимоно, хэру, оби и фантазию.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста