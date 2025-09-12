ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Архивный коллаж — вторая жизнь старых фотографий

Особняк «Творческие Люди», Гороховский переулок, 19

Начало:

Завершение:

1100₽
Возраст 14+
Выставки
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Каждая старая фотография — это не только прошлое, но и возможность для новой истории. Архивный коллаж позволяет изменить ракурс, добавить неожиданные детали и вырвать момент из привычного контекста. На коллажном воркшопе ты сможешь взглянуть на старые снимки как на исходный материал для современных визуальных высказываний, научишься сочетать их с элементами из других эпох и создашь образы, которые живут вне времени. Это не реставрация, а авторское переосмысление — смелое, эмоциональное, иногда ироничное.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста