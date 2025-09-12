Каждая старая фотография — это не только прошлое, но и возможность для новой истории. Архивный коллаж позволяет изменить ракурс, добавить неожиданные детали и вырвать момент из привычного контекста. На коллажном воркшопе ты сможешь взглянуть на старые снимки как на исходный материал для современных визуальных высказываний, научишься сочетать их с элементами из других эпох и создашь образы, которые живут вне времени. Это не реставрация, а авторское переосмысление — смелое, эмоциональное, иногда ироничное.