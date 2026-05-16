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Архетипы пути и трансформации в произведениях Андерсена, Достоевского и Энде

Новый Акрополь, Большой Сухаревский переулок, 16

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Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Весна — время обновления и нового расцвета. На лекции обратятся к авторам, которые показывают путь к такому обновлению и трансформации. Будут сравнивать и находить параллели в произведениях Ганса Христиана Андерсена, Фёдора Михайловича Достоевского и Михаэля Энде. На лекции будут разбирать: — какие универсальные мотивы пути и преображения объединяют столь разных писателей; — как через архетипы авторы осмысляют ключевые экзистенциальные вопросы (поиск себя, преодоление испытаний, нравственный выбор); — что за сила, которая ведёт персонажей таких разных авторов. И конечно, самое главное — свяжут это со своей жизнью. Кто знает, может, это сейчас как раз то, что необходимо? Лектор: Варвара Куделина — преподаватель школы философии «Новый Акрополь» более 10 лет. Автор лекций и практикумов по педагогике, психологии, рыцарству, символизму, сказкам и архетипам. Вход свободный по предварительной регистрации.

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