Мастер-класс для девушек, где тебе помогут раскрыть энергию твоей внутренней Императрицы. Императрица — это изобилие, плодородие и красота. Это созидательная часть, которая знает, как сделать жизнь лучше. Когда эта энергия раскрыта, мы чувствуем себя целостными и естественно привлекаем то, что служит нашему обогащению — как физическому, так и духовному: новые возможности, нужные отношения или финансовый рост. Императрица не борется за счастье и успех — она создаёт их здесь и сейчас. Она учит замечать то, что уже есть, и преумножать это через благодарность. Что тебя ждёт в этот вечер: — Знакомство с внутренней Императрицей. Узнаешь, что такое архетип Императрицы с точки зрения психологии, таро и проявления в обычной жизни. — Исследование своего личного архетипа Императрицы с помощью метафорических карт. Узнаешь, как она проявляется именно в тебе, в чем её сила и где она может раскрыться полнее. — Создание амулета с намерением. Каждая участница создаст уникальный амулет — материальное воплощение энергии Императрицы. Ты вложишь своё желание в украшение, и оно станет путеводной звездой на пути к его воплощению. — Медитация на раскрытие энергии Императрицы. Завершишь вечер медитативной практикой, которая поможет настроиться на изобилие, принять свою силу и открыть сердце всему самому лучшему.