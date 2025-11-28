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Архаичный антистресс с гончарным кругом

Klyukva-Art, Нагатинская улица, 3А

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 6+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

На протяжении двух часов тебя ждёт погружение в состояние потока через призму древнего ремесла. Здесь гончарный круг используется не для создания идеальной вещи, а для диалога с материалом и самим собой. Процесс лепки из глины — один из древнейших способов медитации, где ритм круга, податливость материала и сосредоточенность вытесняют суету мыслей. Для кого этот мастер-класс: — Для тех, кто живёт в режиме многозадачности и хочет «перезагрузиться». — Для тех, кто хочет творить, но боится неидеальности. Необходимо заранее записаться и внести предоплату.

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