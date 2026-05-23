Возраст 18+
Кино
Про событие
Заложив дом ради съёмок, растянувшихся на три года, Коппола сам прошёл путь капитана Уилларда. Джунгли и трудности помогли показать подлинное разрушение человека на войне – фильм получил «Золотую пальмовую ветвь». Все показы бесплатные, а бронировать места заранее не нужно. Не забудь паспорт.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи