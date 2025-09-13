На лекции тебе откроется причудливый мир русской «Народной Библии». Народное православие сильно отличалось от церковного. В деревнях крестьяне заказывали молебны Адамовой голове, молились Матушке святой Троице и рассуждали, кто после смерти Бога займет Его место: Матерь Божия или Николай Угодник. Библейские сюжеты изменялись до неузнаваемости. Адам создан из ребра Евы, а их кожа покрыта роговым чехлом, как у нас ногти. Николай Угодник щекотал дьявола. Ной Иванович слушал про грядущую «великую утопию» и готовился строить ковчег. Авель убивал Каина. Не менее странным и необычным было настоящее и будущее. Антихрист должен отрастить уши, чтобы на них облететь весь мир. Сатана катается на велосипеде. А спастись от «светопредставления» можно под кроватью. Лектор: Антон Нелихов — научный журналист, финалист премии «Просветитель» (2023), лауреат премии «За верность науке» (2023), автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика «Газетная пыль» и «Минутка этнографии».