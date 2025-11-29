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Антиквиз

Луна 2077, Пионерская улица, 5А

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Игры

Про событие

Вечер, где интеллект встречается с импровизацией, а логика уступает место абсурду. Антиквиз — это не обычная викторина. Здесь нет скучных правил и пафоса — только юмор, импровизация и полный хаос! Собирай друзей, заряжай мозги и готовься к самой атмосферной игре этой недели!

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