Вечер, где интеллект встречается с импровизацией, а логика уступает место абсурду. Антиквиз — это не обычная викторина. Здесь нет скучных правил и пафоса — только юмор, импровизация и полный хаос! Собирай друзей, заряжай мозги и готовься к самой атмосферной игре этой недели!